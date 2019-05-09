Праздник, который объединяет все поколения. C Днем Победы, родная Беларусь!

Праздник, который объединяет все поколения историей мужества и силы духа. Четыре страшных года войны - лишений, потерь, испытаний. Не осталось фактически ничего, перестали биться сердца миллионов людей. А все потому, что кто-то решил переделать историю, стереть с лица земли страну и весь народ. Но они не знали, что такое настоящий характер и белорус - человек несгибаемой воли. И вот уже на календаре 74-я мирная весна, но эхо войны до сих пор звучит в наших сердцах.

