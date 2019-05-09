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Праздник, который объединяет все поколения. C Днем Победы, родная Беларусь!

Агентство теленовостей начинает праздничный телемарафон. Проведем этот день вместе, всей страной! C Днём Победы, родная Беларусь!



Священная дата для каждого из нас.

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Праздник, который объединяет все поколения историей мужества и силы духа. Четыре страшных года войны - лишений, потерь, испытаний. Не осталось фактически ничего, перестали биться сердца миллионов людей. А все потому, что кто-то решил переделать историю, стереть с лица земли страну и весь народ. Но они не знали, что такое настоящий характер и белорус - человек несгибаемой воли. И вот уже на календаре 74-я мирная весна, но эхо войны до сих пор звучит в наших сердцах.

Сегодня мы преклоняем головы перед каждой непрожитой жизнью, перед каждым ветераном


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Война стала всенародной болью, потери были неимоверные, но мы выстояли - никакие страдания и испытания не смогли сломить боевой дух героев. Сегодня мы преклоняем головы перед каждой непрожитой жизнью, перед каждым ветераном. Они подарили нам мирную и независимую страну. Наша история продолжается.

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