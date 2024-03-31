Воскресение Христово встречают католики и протестанты всего мира. Накануне в храмах прошли праздничные богослужения. Вторая по численности религиозная конфессия Беларуси - католическая - вместе со всем западнохристианским миром встретила Пасху. Возгласы "Христос воскрес! - Воистину воскрес!" звучали в приходах по всей стране.

Президент Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Пасху 31 марта. "Воскресение Христово объединяет нас вокруг истинных христианских ценностей, обращает к исконным качествам белорусского народа: самопожертвованию, братской взаимопомощи и стремлению служить родной земле.

В пасхальные дни сердце каждого верующего преисполняется великой радостью, которая укрепляет дух, вселяет надежду на светлое будущее. Пусть Пасха вдохновляет вас на благие дела и наполняет жизнь любовью. Крепкого здоровья, счастья, мира и согласия вам и вашим близким", - говорится в поздравлении главы государства.



Накануне вечером в Архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии в Минске торжественную мессу отслужил глава белорусских католиков - митрополит Минско-Могилевский архиепископ Иосиф Станевский. Праздничное богослужение транслировала Белтелерадиокомпания. Знаковым событием стало зажжение пасхала - большой свечи, огонь которой символизирует победу добра над злом, жизни над смертью.