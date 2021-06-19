Праздник кузнечества встречает агрогородок Крошин Барановичского района

Звонкие удары молота, дефиле и фаер-шоу. Праздник кузнечества "Крошынскі перазвон" в третий раз встречает агрогородок Крошин Барановичского района. По традиции начало мероприятию положило открытие нового арт-объекта - кованной музыкальной лавки. Но хедлайнером фестиваля огня и металла стал конкурс кузнечного мастерства.