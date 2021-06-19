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Праздник кузнечества встречает агрогородок Крошин Барановичского района

Звонкие удары молота, дефиле и фаер-шоу. Праздник кузнечества "Крошынскі перазвон" в третий раз встречает агрогородок Крошин Барановичского района. По традиции начало мероприятию положило открытие нового арт-объекта - кованной музыкальной лавки. Но хедлайнером фестиваля огня и металла стал конкурс кузнечного мастерства.


Ознакомиться с работами главных героев праздника - кузнецов - можно на выставке "Город мастеров". Для гостей фестиваля подготовили мастер-классы по традиционным видам ремесел, квест-игры и викторины. Местный колорит отразился и в концертной программе.


Завершится праздник завтра. Главным событием второго дня станет концерт Белорусского государственного ансамбля "Песняры".



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