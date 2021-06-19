3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Праздник кузнечества встречает агрогородок Крошин Барановичского района
Звонкие удары молота, дефиле и фаер-шоу. Праздник кузнечества "Крошынскі перазвон" в третий раз встречает агрогородок Крошин Барановичского района. По традиции начало мероприятию положило открытие нового арт-объекта - кованной музыкальной лавки. Но хедлайнером фестиваля огня и металла стал конкурс кузнечного мастерства.
Ознакомиться с работами главных героев праздника - кузнецов - можно на выставке "Город мастеров". Для гостей фестиваля подготовили мастер-классы по традиционным видам ремесел, квест-игры и викторины. Местный колорит отразился и в концертной программе.
Завершится праздник завтра. Главным событием второго дня станет концерт Белорусского государственного ансамбля "Песняры".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
Каким был путь становления современной Беларуси - в проекте "Время выбрало нас"
Муравейко: Решение США о поставке противопехотных мин Украине - это нарушение очередного баланса сил
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все