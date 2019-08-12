Праздник моря прошел на Августовском канале

Не менее зрелищные соревнования прошли на Августовском канале. Праздник моря, к слову, впервые провели здесь более ста лет назад. Сегодня самое зрелищное мероприятие - заплыв на самодельных плотах. Участники готовились заранее: разрабатывали дизайн своего плавсредства, костюмы и даже придумали легенду. Перед жюри предстали самые креативные участники - победители отборочных заплывов со всей Гродненской области. Плавали на танках, тортах, Змее Горыныче, импровизированных домах и упряжках с лошадьми.



Не менее забавная часть праздника - турнир по болотному футболу. Праздник моря получился в этом году очень насыщенным.