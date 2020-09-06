Нелепой оказалась попытка толкнуть в уличную политику студентов. Пока большинство белорусов 1 сентября рассматривали все-таки как День знаний, немногочисленная часть обучающихся в вузах постаралась превратить его в праздник непослушания. Поход к зданию Министерства образования стал хаотическим шатанием по Минску.



Кажется, в процессе организаторы вообще забыли, зачем вывели молодежь на улицы. И все бы ничего, если бы не нарушение ПДД. Демонстранты подвергали опасности не только свои жизни, но и случайных людей.



Также в День знаний польские кураторы объявили в Беларуси забастовку. Впрочем, как бы кому-то ни хотелось обратного - предприятия работают в штатном режиме. На заводах не отрицают: у каждого есть свое мнение, никто этого не запрещает - главное, чтобы работе не мешало.



В штатном режиме работают и так называемые группы поддержки. Следуя призывам из чатов телеграмм-каналов, они словно на работу выходят к проходным заводов. Правда, сами не всегда понимая для чего.







Что интересно, среди таких "бастующих" нет как раз самих заводчан. А разговаривать они готовы лишь на удобные темы. Если нет, лучший аргумент - оскорбление. На неделе наша съемочная группа это прочувствовала на себе. Давайте посмотрим несколько диалогов из репортажа (видео).



Сколько хоть денег эти фонды собрали? Кто-то говорит 5 млн долларов, кто-то 50.



В любом случае в расчете - в среднем - на 10 миллионов белорусов выйдет от 5 центов до 5 долларов. Вот такую жизнь нам предлагают иностранные "друзья".



