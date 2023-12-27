Праздник "Олимпийская елка" собрал детей и внуков известных белорусских атлетов

Более 500 ребят в возрасте от 3 до 13 лет со всех регионов страны увидели красочное новогоднее представление, поучаствовали в играх, квестах, танцах и хороводе. Кроме этого, НОК Беларуси в рамках проекта "Наши дети" пригласил на Олимпийскую елку детей из шести регионов страны различных социальных учреждений, принимавших участите в культурно-спортивном фестивале "Вытокі. Крок да Алімпу".