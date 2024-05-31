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Праздник пациентам детской областной больницы подарили сотрудники УВД и союза женщин Бреста
Положительные эмоции, презенты и радость праздника подарили представители УВД юго-западного региона и союза женщин Бреста пациентам детской областной больницы в канун Дня защиты детей. Гости организовали для ребят викторины, игры,конкурсы, которые посвятили правилам безопасного поведения. Поддержать мальчишек и девчонокна милицейских автомобилях приехали и ростовые куклы.
Неожиданно было. Очень классно. Такой праздник меня очень порадовал. У меня теперь улыбка есть даже.
Дети - самое дорогое, что есть в нашей жизни. Это наша гордость, надежда, наше будущее. Лучший способ сделать их счастливыми - это окружить их любовью, вниманием, согреть теплом своих сердец, научить добру и красоте, дать опору в жизни.
Благотворительные акции и праздничные мероприятия в поддержку праздника детства проходят по всей стране.
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