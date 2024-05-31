Праздник пациентам детской областной больницы подарили сотрудники УВД и союза женщин Бреста

Дети - самое дорогое, что есть в нашей жизни. Это наша гордость, надежда, наше будущее. Лучший способ сделать их счастливыми - это окружить их любовью, вниманием, согреть теплом своих сердец, научить добру и красоте, дать опору в жизни.

Светлана Романюк, председатель Белорусского союза женщин УВД Брестского облисполкома