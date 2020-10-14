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Праздник Покрова с особым чувством встретили в храме Вознесения Господнего
Сегодня православные отмечают большой праздник - Покров Пресвятой Богородицы. Важную для верующих дату с особым чувством встретили в храме Вознесения Господнего в Ждановичах. Ведь менее чем неделю назад в церкви завершили ремонтные работы - восстановлена кровля, площадка перед царскими вратами отделана благородным материалом. Для священства и прихожан это большое долгожданное событие. Храмовый праздник разделил и наш корреспондент Наталья Бордиловская.
Теперь с такой кровлей ему не страшен ни дождь, ни снег! Дом Божий возле Жданович построен 15 лет назад, но, как в любом доме, время от времени здесь идет благоустройство, внешний вид храма - его визитка. Сначала впечатляет редкая архитектура - такого церковного зодчества вы не увидите нигде, кроме, как в американском Джорданвилле (минская постройка полностью повторяет очертания Свято-Троицкого православного монастыря штата Нью-Йорк). Наш храм 38 метров в высоту, с девятью куполами-крестами. На фасаде - мозаичная икона Спаса Нерукотворного.
На аналое в центре - сегодня вся в цветах Покровская икона Богородицы. По стенам вокруг - иконостас из сотни ликов - Марии, Христа, святителей и великомучеников. С нехрестоматийной, а с особой, личной историей здесь - иконы священника-хирурга Луки Войно-Ясянецкого и блаженной Валентины Минской.
На нынешний Покров в царские врата священник входит по мраморным ступеням: приалтарный пол также - последняя реконструкция церкви. А вот стены здесь не спешат закрывать штукатуркой: Ольга, Дарья, Петр, Игорь - от пола до купола можно изучать христианский именослов.
Сотни кирпичиков храма обозначены именами. Это жертвенники купили по камням на строительство церкви и остались в ее истории. За каждого благодетеля здесь молятся во время богослужений.
Свой подарок к Покрову и Дню матери в Вознесенском ждановичском храме подготовили и воспитанники воскресной школы. Православная детвора всю неделю рисовала для тематической выставки и с помощью взрослых репетировала концерт.
С 2006 года во время строительства храма рисунки и сувенирырук воспитанников воскресной школы (а это не только детвора, но и взрослые верующие)ездили по городам Беларуси и даже за границу. Изделия на выставках и ярмарках поддевизом "Построй храм вместе!" помогали собрать нужные средства на возведениецерковного здания. Сегодня он не просто место богослужений, но и внепраздничныхвстреч. Люди объединяются, чтобы под покровом общей веры и Пресвятой Богородицывместе обсуждать жизненные проблемы и просто дружить.
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