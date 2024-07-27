Праздник, посвященный Дню пожарной службы, проходит в парке Горького

Ощутить радость праздника и стать ближе к профессии спасателя. День пожарной службы отметили накануне в Беларуси. А сегодня в Минске спасатели устроили праздник для других, чтобы все желающие смогли почувствовать себя в роли бойца МЧС. Праздничные мероприятия проходят в парке Горького, там работает корреспондент АТН Алена Лешкевич.

Сейчас в парке очень зрелищно. Спасатели умеют как работать, так и организовывать праздник. Многие знали, что здесь будут работать интерактивные площадки МЧС и уже с самого утра выстроились в очередь, чтобы поучаствовать в них.

Но началось сегодняшнее утро у сотрудников МЧС с возложения цветов у монумента Победы. Участие в церемонии приняли руководство ведомства, ветераны и почетные гости.

После возложения праздник продолжился в парке рядом. Здесь спасатели удивили своими представлениями: парад плавательных средств на акватории реки Свислочь с показательными выступлениями, также здесь работает площадка с современной пожарной аварийно-спасательной техникой, одеждой, снаряжением и оборудованием белорусских спасателей.