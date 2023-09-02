ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Праздник радости, улыбок и знаний - в Гомельской области более 500 школ приняли своих учеников

В Гомельской области более 500 школ приняли своих учеников. В одном из районов Гомеля детей встретила обновленная Ирининская гимназия. Здесь после реконструкции открылся бассейн. Новый объект не только радость для школьников, но и место полезного отдыха для всего областного центра.

После капитальной реконструкции возобновились занятия в двух школах в Добруше и в деревне Солоное Жлобинского района, здание здесь 1961 года постройки. С тех пор проводился только косметический ремонт. Теперь созданы комфортные условия для занятий. Из областного бюджета был потрачен миллион рублей. В ходе ремонта были использованы также спонсорские средства.

Мы очень довольны ремонтом. Раньше он проводился только своими силами, хозспособом. А сейчас у нас полностью обновлен второй этаж, кровля, фасад, все кабинеты второго этажа и спортивный зал.
Татьяна Мельникова, директор Солонской средней школы

В 2023 году в первый класс в Гомельской области пошли более 16 тыс. детей. Всего за парты сели около 165 тыс. учеников.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все