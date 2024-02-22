Праздник родного языка отметили в детской библиотеке № 10 г. Минска

Праздник родного языка особым тематическим проектом отметили в 10-й детской библиотеке Минска. Уже не первый год учреждение организует целую неделю материнского слова. На литературный марафон библиотекари приглашают отечественных писателей и поэтов, ученых и преподавателей, издателей и журналистов.

Поговорить о нашей богатой истории и самобытном наследии, культурном достоянии, традициях, продемонстрировать свою любовь к белорусскому языку в библиотечный зал пришли и учащиеся столичной средней школы № 121.