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Праздник родного языка отметили в детской библиотеке № 10 г. Минска

Праздник родного языка особым тематическим проектом отметили в 10-й детской библиотеке Минска. Уже не первый год учреждение организует целую неделю материнского слова. На литературный марафон библиотекари приглашают отечественных писателей и поэтов, ученых и преподавателей, издателей и журналистов.

Поговорить о нашей богатой истории и самобытном наследии, культурном достоянии, традициях, продемонстрировать свою любовь к белорусскому языку в библиотечный зал пришли и учащиеся столичной средней школы № 121.

Знать, любить и беречь родное белорусское слово, гордиться культурным наследием своей Родины и приумножать ее духовное богатство - итог каждой встречи в рамках проекта "Живое в веках белорусское слово". И сегодняшний День родного языка также наполнен музыкой и поэзией.

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