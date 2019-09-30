ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Праздник урожая организовали студенты и преподаватели БГПУ

Тыквенный фестиваль организовали студенты и преподаватели Белорусского педагогического университета. Для создания антуража колоритного осеннего праздника на агробиостанцию "Зеленое" привезли сотни тыкв.

Преподаватели и студенты - а это одиннадцать команд - в течение дня демонстрировали свое кулинарное мастерство. На суд жюри выставили тыквенные оладьи, супы, цукаты и каши.

Кроме лучших блюд, на фестивале также выбрали самую красивую девушку среди первокурсниц, а на выставке изделий - самый оригинальный плод.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все