Праздник урожая организовали студенты и преподаватели БГПУ

Тыквенный фестиваль организовали студенты и преподаватели Белорусского педагогического университета. Для создания антуража колоритного осеннего праздника на агробиостанцию "Зеленое" привезли сотни тыкв.



Преподаватели и студенты - а это одиннадцать команд - в течение дня демонстрировали свое кулинарное мастерство. На суд жюри выставили тыквенные оладьи, супы, цукаты и каши.



Кроме лучших блюд, на фестивале также выбрали самую красивую девушку среди первокурсниц, а на выставке изделий - самый оригинальный плод.