Торжественное открытие моста в Гродно переносится из-за разгула стихии

Праздник в Гродно пришлось перенести из-за обрушившейся на город стихии. О последствиях ненастья губернатор сразу же доложил Президенту. Решение главы государства было однозначным: безопасность людей превыше всего. К очередной годовщине освобождения Гродно планировалось открыть автомобильный мост "Восточный" через Неман и объездную дорогу. Это ожидаемое и важное событие для областного центра. Планировалось большое и запоминающееся шоу, но погода, увы, подвела. Сегодня в Гродно за 20 минут выпало почти две декадные нормы осадков. Пострадали откосы, залило концертное оборудование.

Проведенные в прошлый раз мероприятия позволили сохранить в целостности дорожное полотно. Но пострадали склоны, где-то требуется промывка ливневой канализации, поэтому открывать мост, когда на нем еще будет работать тяжелая техника и ликвидировать последствия этого ливня, небезопасно. Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома

Открытие моста планировалось сопроводить красочным концертным шоу, однако аппаратура оказалась под дождем.

"В этих условиях мы не можем гарантировать безопасность наших граждан, потому что возможны короткие замыкания, проблемы с электричеством. Когда идет речь о безопасности граждан, компромиссы недопустимы, - заявил губернатор. - Поэтому принято решение не об отмене, а о переносе праздника. Все участники восприняли эту ситуацию с пониманием".

Глава государства подчеркнул, что в этой ситуации главное - безопасность людей. "Президент отметил, что если есть малейшее сомнение в безопасности собравшихся (а мы подтвердили, что такие сомнения есть), то праздник необходимо отменять. Мы его делаем, чтобы люди получили удовольствие, а не чтобы создать красивую картинку", - подчеркнул Владимир Караник.













В. Караник: Устранение повреждений займет около двух недель

Повреждения устранят за неделю. Еще столько же времени понадобится для дополнительных проектных решений по отводу воды. Этот мост один из самых высоких в стране. Его модернизация стала частью решений по развитию областного центра и устранению перманентных транспортных коллапсов. Когда движение откроется, то потоки – городские и транзитные –будут перераспределены. Специалисты смогут заняться обновлением других путепроводов в Гродно. Торжественное открытие моста обязательно состоится, только позже. Президент пообещал принять участие в этом мероприятии.

Мост готов и абсолютно безопасен. Но движения по нему пока не будет: в ближайшие несколько дней будет интенсивно работать тяжелая техника - подвоз песка, работы по бетонированию, разбор имеющихся завалов и восстановление откосов и уклонов. Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома

Стихия накрыла Гродно

Настоящий тропический ливень обрушился сегодня на Гродно. Стихия затронула не только областной центр, но и другие районы в регионе. Есть подтопления подвалов и домов. Спасателям сообщают о поваленных деревьях. Помощь оказывают своевременно. Параллельно идет обследование дорог и мостовых сооружений. Благо обошлось без пострадавших.