Праздник в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов устроили представители ВВС и войск ПВО

В Беларуси продолжается традиционная зимняя акция "Наши дети". Праздник в Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов сегодня привезли представители ВВС и войск ПВО.Вместе с ребятами военнослужащие изготавливали открытки, а далее праздничный концерт, хороводы и добрые пожелания. Дети также вручили гостям подарки.



Всего в течение года реабилитацию в центре проходят около тысячи ребят, а сейчас на оздоровлении 95, это дети с нарушением опорно-двигательного аппарата.