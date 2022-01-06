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Праздник в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов устроили представители ВВС и войск ПВО

В Беларуси продолжается традиционная зимняя акция "Наши дети". Праздник в Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов сегодня привезли представители ВВС и войск ПВО.Вместе с ребятами военнослужащие изготавливали открытки, а далее праздничный концерт, хороводы и добрые пожелания. Дети также вручили гостям подарки.

Всего в течение года реабилитацию в центре проходят около тысячи ребят, а сейчас на оздоровлении 95, это дети с нарушением опорно-двигательного аппарата.