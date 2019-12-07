Праздник в резиденции Деда Мороза

На паровозе и с оркестром - Снегурочка приехала в Беловежскую пущу. По этому поводу в резиденции Деда Мороза устроили большой праздник. Там прошло шествие сказочных персонажей под живую музыку. По легенде, Снегурочка проводит лето, весну и осень в Антарктиде, чтобы не растаять. С ее возвращением в Беларусь приходит настоящая зима - с морозами и снегом. Также в поместье волшебника сегодня открыли огромный почтовый ящик, чтобы вместить все послания. Всего в резиденцию пришло уже 17 тысяч писем. Отвечать на них сказочному старцу будет помогать внучка.



В канун новогодних праздников резиденцию посещают около семи тысяч гостей за один день. К слову, поместье Деда Мороза будет работать и в новогоднюю ночь.



