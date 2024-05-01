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Праздник весны и труда отмечают в Беларуси
Первомай для нас - добрая традиция, которая объединяет многие поколения. Белорусы любят и умеют трудиться. История независимости это только доказывает - наши спутники в космосе и полет первого космонавта суверенной Беларуси Марины Василевской, заводы-гиганты работают, несмотря ни на какие санкции, поля ухожены.
Все это - ежедневные большие усилия. Традиционно это выходной для всей страны. В столице и регионах запланированы концертные программы: выступления творческих и танцевальных коллективов, спортивные состязания, ярмарки. В 11:00 у стелы "Минск - город-герой" пройдет возложение цветов. А с 12:00 до 16:00 в парке Победы - торжественные мероприятия. Первомай символизирует скорое наступление лета, поэтому для многих это повод встретиться с семьей и близкими. Белорусы устраивают пикники на свежем воздухе. На государственном уровне в этот день чествуют лауреатов труда, а также предприятия и их коллективы за высокие показатели в работе.
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