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Празднование 1030-летия православия на белорусских землях в Заславле, гостей ждет насыщенная программа
Обратиться к истокам и историческим корням можно будет в Заславле: 28 июля один из древнейших городов Беларуси на своей территории примет эстафету празднований 1030-летия православия на белорусских землях.
В 992 году была создана Полоцкая епархия. От этого события ведет отсчет официальная история Православной Церкви в Беларуси. Юбилейный год начался в июне в Полоцке, а 28 июля, в День памяти святого равноапостольного князя Владимира, торжества продолжатся в Заславле.
Центральным событием станет Соборная Божественная литургия, которую совершит Митрополит Минский и Заславский Вениамин на территории кафедрального собора Преображения Господня в 10 утра. Откроются выставки и город мастеров, для гостей всех возрастов создадут интерактивные зоны. Свои изделия на ярмарке "Кладезь" представит Свято-Елисаветинский монастырь. А вечером праздничную программу продолжит концерт "Духовные истоки земли белорусской".
Заславль по летописным источникам ранее назывался Изяславлем. Построен в конце X века князем Владимиром для своей жены Рогнеды и сына Изяслава. Здесь Рогнеда приняла постриг и стала монахиней Анастасией. Это первый пример монашества в Беларуси. Сегодня в Минском районе 49 православных приходов и 32 действующих храма.
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