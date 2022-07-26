Празднование 1030-летия православия на белорусских землях в Заславле, гостей ждет насыщенная программа

Обратиться к истокам и историческим корням можно будет в Заславле: 28 июля один из древнейших городов Беларуси на своей территории примет эстафету празднований 1030-летия православия на белорусских землях.

В 992 году была создана Полоцкая епархия. От этого события ведет отсчет официальная история Православной Церкви в Беларуси. Юбилейный год начался в июне в Полоцке, а 28 июля, в День памяти святого равноапостольного князя Владимира, торжества продолжатся в Заславле.

Центральным событием станет Соборная Божественная литургия, которую совершит Митрополит Минский и Заславский Вениамин на территории кафедрального собора Преображения Господня в 10 утра. Откроются выставки и город мастеров, для гостей всех возрастов создадут интерактивные зоны. Свои изделия на ярмарке "Кладезь" представит Свято-Елисаветинский монастырь. А вечером праздничную программу продолжит концерт "Духовные истоки земли белорусской".