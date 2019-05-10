Празднование 9 мая завершил масштабный концерт у Вечного огня в центре Минска

Концерт на Площади Победы стал уже хорошей традицией - проект собрал публику как на улице, так и у экранов телевизоров вот уже в четвертый раз. У величественного обелиска минувшим вечером звучали песни войны, стихи, посвященные Великой Отечественной войне. Финальным аккордом торжества стал праздничный салют. Подробности - у Инны Пилевич.



В импровизированном партере под открытым небом публику встречали с подарками. Каждому гостю - бутоньерка - ленточка в цвет государственного флага и цветок яблони. Такие благоухали 9 мая 1945 года, когда наступила долгожданная Победа. В честь тех, кто за нее боролся, минувшим вечером звучали песни у Вечного огня на площади Победы.



Специально к торжеству обелиск, напоминающий о подвиге предков, преобразился. На площади Победы установили флаги, растяжки, экраны, световые приборы. А у Вечного огня постелили светодиодный пол - это позволило подчеркнуть кульминационные моменты программы "Беларусь помнит"



В программе праздничного open air - песни, которые помогали нашим дедам и прадедам не пасть духом в годы Великой Отечественной. В исполнении белорусских артистов звучали такие трогательные композиции, как "Эх дороги", "Майский вальс", "Я люблю тебя, жизнь".



В концерте "Беларусь помнит" задействовано 7 сотен исполнителей. Впервые себя в роли актеров попробовали и курсанты Военной академии.



Кульминацией торжества стало массовое исполнение песни "День Победы". Сотням артистов подпевали тысячи зрителей - как на улице, так и у экранов телевизоров - прямую трансляцию концерта вел телеканал "Беларусь 1".



На финальных нотах известной композиции небо над Минском раскрасил праздничный салют. 30 залпов были даны из 6 точек города и района. Огненная феерия, чтобы помнили о тех, кто с огнем в сердце боролись за Победу.