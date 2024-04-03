Празднование Дня единения народов Беларуси и России прошло в минском Дворце Республики

Союзное государство - оплот традиционных ценностей. Благодаря общим взглядам у нас рекордные показатели в экономике.

Кратко и по фактам о достижениях, чтобы больше времени уделить объединяющим Беларусь и Россию культурным кодам. Так прошла кульминация празднования Дня единения народов двух стран. В 28-й раз в истории собрал союзников Минск.

Союзному договору 25 лет. Особый потенциал документа заставляет нас, анализируя его, успешно двигаться вперед. Но то, что с 4 ноября 2021 года интеграция вышла на принципиально иные масштабы и глубину, чувствуют экономики наших стран. Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства

"У нас связи не только экономические, но и культурные, и гуманитарные. Есть обмены нашими театрами, эстрадными артистами. В области спорта мы создали лигу по гандболу, в которой играют и россияне, и белорусы. Развитие идет очень плотное, я вижу хорошие перспективы Союзного государства", - заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Борис Грызлов.