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Празднование Дня единения народов Беларуси и России прошло в минском Дворце Республики
Союзное государство - оплот традиционных ценностей. Благодаря общим взглядам у нас рекордные показатели в экономике.
Кратко и по фактам о достижениях, чтобы больше времени уделить объединяющим Беларусь и Россию культурным кодам. Так прошла кульминация празднования Дня единения народов двух стран. В 28-й раз в истории собрал союзников Минск.
Союзному договору 25 лет. Особый потенциал документа заставляет нас, анализируя его, успешно двигаться вперед. Но то, что с 4 ноября 2021 года интеграция вышла на принципиально иные масштабы и глубину, чувствуют экономики наших стран.
"У нас связи не только экономические, но и культурные, и гуманитарные. Есть обмены нашими театрами, эстрадными артистами. В области спорта мы создали лигу по гандболу, в которой играют и россияне, и белорусы. Развитие идет очень плотное, я вижу хорошие перспективы Союзного государства", - заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Борис Грызлов.
Во Дворце Республики прошел торжественный концерт. Три часа искусства двух наций. История в танце. И мозаика одинаково родных и любимых "Калинки" и песняровской "Касіў Ясь канюшыну".
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