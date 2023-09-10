Празднование Дня города в Минске продолжает самый массовый забег года

10 сентября проходит самое масштабное беговое событие года Беларуси - Минский полумарафон. Он стартовал двумя самыми продолжительным дистанциями - на 10 и 21 с небольшим километров. В программе дня обширная программа для поклонников бега и здорового образа жизни, в том числе и новшество - семейный забег.

"Очень приятно, что проведение Минского полумарафона стало уже традицией. Еще больше радует то, что с каждым годом увеличивается количество участников. Сюда приезжают представители других регионов и даже стран, которые активно занимаются спортом", - отметил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.