Празднование Международного дня охраны животных в Минском зоопарке

Реконструкция набережной в Минском зоопарке завершена. Территорию украшает деревянный мост через реку Свислочь, а вдоль околоводной тропы установлены скамейки. Поэтому теперь для посетителей это удобное место для наблюдения за водными птицами, утками. Если повезет, можно увидеть и болотную черепаху.



Открытие околоводной тропы приурочили к Международному дню охраны животных. К празднику в столичном зоопарке присоединились учащиеся экологических центров столицы, кружков юных натуралистов, для которых специалисты подготовили познавательные лекции о пернатом и животном мире. В программе были также экскурсии, квесты, показательное кормление животных, конкурсы рисунков.



Сегодня в столичном зоопарке более 4 сотен экзотических и редких животных, среди которых олени Давида, белые тигры и львы, а также представители фауны Беларуси. Есть и около 80 видов животных Амазонки и Ориноко: черепахи, змеи и ягуары.



