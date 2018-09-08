Празднования Дня города Минска в самом разгаре

День рождения города в эти минуты в самом разгаре. На десятках площадок развернулись рыцарские турниры. Верхний город превратился в настоящую бьюти-индустрию. Там и мастер-классы и показ дизайнерских коллекций, праздничные концерты. Также сегодня в праздничной обстановке 9 молодых пар (число символичное, как и районов города) стали супругами, чтобы навсегда вписать этот день в свою личную love story. Разделить 951 день рождения Минска пришли тысячи горожан и гостей столицы.

Наша съемочная группа с самого утра работает в центре событий недалеко от стелы "Минск - город-герой". На связи Юлия Токарь.

Основные гулянья сегодня проходят именно здесь, ведь в 1067 и началась летопись белорусской столицы на слиянии рек Немиги и Свислочи.

События тех лет сейчас воссоздают реконструкторы. В эти минуты мы видим тактические бугурты. Режиссер Игорь Сергеевич рассказал, в чем суть этих рыцарских турниров.

Пока благородные рыцари здесь сражались за своих дам, в Верхнем городе не менее благородные, но уже современные молодые люди XXI века предложили своим возлюбленным руку и сердце, подкрепив намерения штампом в паспорте, прошу заметить.

Кстати, сейчас Верхний город - центр не только исторической бьюти-индустрии. Там проходят мастер-классы, модные показы, выступают артисты - насыщенная программа в режиме нон-стоп до самого вечера.

А за час до полуночи у Дворца спорта прямо над Свислочью можно будет увидеть красочное музыкально-пиротехническое шоу. И я уверена, эти яркие кадры будем долго пересматривать в соцсетях. Так что вам с режиссерами предлагаю зарядить телефоны и присоединиться поскорее, ведь все самое интересное впереди.