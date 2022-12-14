Как британская разведка подпортила белорусам жизнь в 2020 году

Для Беларуси 2020 год стал настоящей проверкой на прочность. Иностранные спецслужбы направили огромный ресурс на раскачивание ситуации в стране. Активизировалась работа по всем направлениям, белорусские разведчики вступили в противодействие.

США и их союзники по блоку НАТО до сих пор не оставляют попыток трансформации Белорусской общественно-политической системы в выгодном для себя свете. Действия наших соседей - Польши, Украины и стран Балтии - приобрели более наступательный характер. Объектами вербовочной разработки стали высокопоставленные бывшие и действующие военнослужащие, представители государственных органов и крупные бизнесмены. А сами иноразведки нацелены на агентурное проникновение в высшие эшелоны власти и силовые структуры.

Основной интерес для них представляет закрытая информация, циркулирующая в органах власти, министерствах и ведомствах. Белорусская контрразведка достигла значимых результатов по сковыванию деятельность иноспецслужб на территории страны, разоблачению ряда предателей и шпионов.

Осенью 2020 года Беларусь объявила персонами нон грата двух британских дипломатов. Это военный атташе Великобритании Уайт Бойкот Тимати и заместитель посла страны Лиза Тумвуд. Кадровый сотрудник британских спецслужб под прикрытием очень пристально интересовался протестными акциями, которые проходили в Минске в 2020 году после выборов Президента. Дипломаты вместе посещали несанкционированные акции и в режиме реального времени сливали информацию, куда надо. Также в их функции входила координация потоков толпы. Дипломаты по своим каналам, по сути, могли направлять мятеж и управлять им.

В итоге эти активисты были высланы из Беларуси. А всего через пару месяцев Уайт Бойкот появился в новогоднем списке почетных гостей Королевского двора Великобритании.





Вот так высоко оценила Ее Величество вклад своего разведчика в белорусский информационный котел 2020 года. Несмотря на то, что весь комплексный план Запада по политическому слому Беларуси был провален.

Еще больше историй разоблачений и оперативные кадры задержаний изменников родины - в фильме АТН "Контрразведка. Охотники за шпионами".

