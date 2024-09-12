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Предложение руки и сердца прозвучало во Дворце Независимости

Начать семейную историю с посещения Дворца Независимости. Именно так будут рассказывать детям и внукам Максим Кругляк и Кристина Кискевич.

Сегодня на экскурсии участники и организаторы Республиканского телевизионного проекта "Звездный путь" расширили традиционную программу импровизацией. Впервые в этом зале было сделано предложение руки и сердца. И как нам удалось выяснить, она сказала "да"!

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