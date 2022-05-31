Предложения по совершенствованию информационной политики обсудили на совещании у Лукашенко

Усовершенствовать информационную политику, а попросту говоря, не дать запудрить людям мозги. Потокам фейков и откровенного вранья в современном медиаполе противопоставить правду.

Неслучайно на эту тему сегодня говорили у Президента. Ведь успешное информационное противоборство позволит снизить риски для национальной безопасности. В обществе повышен запрос на достоверную информацию, учитывая, как порой непросто разобраться в ворохе новостей и вбросов. Подготовлены предложения, которые помогут улучшить информационную политику в нынешних реалиях. Президент призвал не стесняться пропаганды, ведь агитируем за лучшее. И усилить контрпропаганду, ведь информационный напор гибридной войны не ослабнет. Наталья Бреус - вся сила в правде.



Совершенствование информационной политики

И хотел бы президентский пул хайпануть на сегодняшней теме, но нужно держать высокую планку. Тон задает Первый. Всю информацию подавать оперативно и достоверно. Инфотеймент по делу и без перебора. Как много значит информационная работа, Александр Лукашенко говорит не впервые. И те, кто на встрече, они глубоко в повестке и на передовой - точно не раз брали тему на карандаш.

Беларусь постоянно подвергается идеологическим, информационным, военным и психологическим угрозам

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Вы знаете, что вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, абсолютно не новая история. Почти треть века мы строим свое государство и постоянно подвергаемся идеологическим, информационным, военным и психологическим угрозам. Мы находимся фактически под этим прессом со стороны коллективного Запада - Вашингтона и его союзников. Намерения известны: дестабилизировать общество, сменить конституционный строй, привести к власти нужных людей, послушных Западу. Уровень технологий, брошенных на реализацию этих целей, очень высок.

Фейки гибридной войны

В гибридной войне все фейки хороши. Именно такой логикой руководствуются заокеанские организаторы. Все мы помним, как во время протестов 2020 года эмоциями белорусов активно манипулировали из-за рубежа. Новая волна распространения вранья нахлынула после старта спецоперации в Украине.







Вот публикуют список белорусских асов, которые якобы бомбардируют города. Там погибшие в 2009 летчики-герои Марфицкий и Журавлевич. Самая обсуждаемая деза - вброс о вхождении белорусских войск на Черниговщину. Опровергали даже представители официального Киева. Жертвами фейков становились британцы, которые громили вышки сотовой связи из-за боязни заболеть коронавирусом. И белорусы, которые ринулись в книжные.

Мининформу пришлось на полном серьезе опровергать фейк экстремистских источников о запрете Оруэлла в Беларуси.

Лукашенко: На Западе политику давно превратили в постановочное кино и шоу

"Надо понимать, что люди, которые следят за новостями, не всегда в состоянии отделить правду от лжи. Когда не являешься реальным участником событий и получаешь огромное количество информации в виде вранья и фейков, действительно трудно правду от лжи отделить. На Западе политику в принципе давно превратили в постановочное кино, шоу. Людей приучили к такому формату подачи информации, поэтому правда порой не интересна. Интересней фейк, шоу. Потому что красиво поставлен", - сказал Президент.

Глава государства констатировал, что реальность порой скучна и не такая яркая, как вранье и фейки. "И в этом главная проблема. В итоге мы видим: даже примитивно сфабрикованные сюжеты принимаются людьми на веру".

Президент: Мы должны уметь вести контрпропаганду

Оставим за скобками тех, кто просто пренебрегает профессиональной этикой в погоне за кликами и лайками. Распространение фейков и саботаж в интернете давно не хобби, а для некоторых очень даже работа. Во многих странах этим занимаются кадровые военные, вовсю задействованы центры информационно-психологических операций. Забрасывают лживый контент с помощью подконтрольных СМИ, блогеров и активных юзеров. Диванные войска в деле.

"Любая война, прежде всего негорячая, гибридная война, это борьба за умы людей. И мы должны защитить наших людей. Вопрос -как? Об этом мы и будем разговаривать. Самое главное - мы должны уметь вести контрпропаганду, как ее называли раньше в Советском Союзе. Я и сегодня не отказываюсь от этого. Да, не надо бояться этого слова "пропаганда". Мы пропагандируем лучшее, агитируем за лучшее. Раньше были отделы пропаганды и агитации в ЦК партии и до райкомов. Пропагандировали свой образ жизни, вели борьбу, агитировали за все лучшее, как мы это понимали", - сказал Президент.

По словам Александра Лукашенко, и сейчас так происходит прежде всего на Западе. "Только с нас посмеиваются: "Пропагандисты, агитаторы… Почему посмеиваются? Чтобы нас сбить с толку. Поэтому нет ничего опасного, если мы будем пропагандировать свой образ жизни, свое и агитировать за это. Но надо научиться вести и контрпропаганду против той пропаганды, которая развернута против нас. Надо выработать механизмы противодействия, контрмеры".



Как не попасть на удочку манипуляторов и отличить "утку" от факта? Секретов нет. Широкий кругозор, здравый смысл, разные источники информации и критическое мышление в помощь.

Президент: В Украине разворачивается не реализованный в Беларуси сценарий

Глядя на Украину, мы понимаем, что там разворачивается сценарий, не реализованный на нашей земле. Когда задаем вопрос, а что было бы с нами, пожалуйста, смотрите на Украину. Мы понимаем уровень угроз, активность которых всего лишь сместилась на территорию соседней страны. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Вся сила - в правде

Подготовлены предложения, которые помогут улучшить информационную политику в нынешних реалиях. Когда идет откровенное давление на сознание людей с помощью психологических приемов - нужно реагировать! В телеграм-каналах сегодня хватает вранья - и по тому, что происходит в Украине, и по международной политике. Масса спекуляций по поводу развития Беларуси. Бьют глобально, плюс перекручивают на нужный свой лад каждый локальный инфоповод.

Сергеенко: На головы наших граждан льются потоки откровенной лжи, и этому нужно противостоять

В плотном потоке информации, конечно, сложно порой разобраться, где правда, а где ложь. В этой связи глава Администрации Президента напомнил слова Уинстона Черчилля, который сказал: "Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны".

"Действительно, это так. Противостоять, противодействовать фейкам, откровенной лжи в эфире достаточно сложно, - признал Игорь Сергеенко. - Вы как журналисты, представители творческой профессии это понимаете. Нужно работать во многих направлениях с опережением, давать правдивую информацию и давать, конечно, раньше, чем поступают потоки лжи, разбираться, объяснять, рассказывать".