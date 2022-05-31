Предложения по совершенствованию информационной политики вынесены на совещание у Лукашенко

Предложения по совершенствованию информационной политики вынесены на совещание у Президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщаетБелТА. Обращаясь к участникам совещания, Президент заявил о необходимости обсудить дальнейшую стратегию противодействия современным угрозам в сфере национальной безопасности.



"К этой теме мы обращаемся не впервые. Потому что она продолжает быть актуальной. И не просто продолжает быть, но давление на нас в это связи усиливается. Поэтому и противодействие должно с нашей стороны быть соответствующим, - отметил белорусский лидер. - Вы знаете, что вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, - абсолютно не новая история. Почти треть века мы строим свое государство и постоянно подвергаемся идеологическим, информационным, военным и психологическим угрозам. Мы находимся фактически под этим прессом со стороны коллективного Запада - Вашингтона и его союзников. Намерения известны: дестабилизировать общество, сменить конституционный строй, привести к власти нужных людей, послушных Западу. Уровень технологий, брошенных на реализацию этих целей очень высок".

