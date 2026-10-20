Предложили поработать "внештатным инкассатором" - как аферисты вербуют жертв

Мошенники знают, как заставить человека поверить - представляются сотрудниками банков, милиции, поликлиник, коммунальных служб и даже родственниками, попавшими в беду. Запугивают, торопят, давят психологически и играют на самых сильных человеческих эмоциях - страхе и доверии.

Сегодня мошенники работают уже не как одиночки с телефоном. За многими схемами стоят целые команды, поддельные сайты, курьеры и дропы, а теперь в арсенале аферистов еще и искусственный интеллект. В итоге человек сам переводит преступникам свои сбережения, оформляет кредиты или даже становится участником преступной схемы, причем до последнего уверен, что делает все правильно.

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На линию 102 обратился житель Минска. Он заподозрил, что его знакомая попала под влияние мошенников. Девушка была уверена, что участвует в секретной спецоперации, поэтому боялась обращаться в милицию. Тем временем 23-летняя минчанка уже собиралась покинуть страну, но сотрудники Минского ОВД на воздушном транспорте обнаружили ее в аэропорту.

Сергей Кухарчик, начальник отдела УУР ГУВД Мингорисполкома:

"Девушка находилась в аэропорту и собиралась вывезти из страны деньги, похищенные у трех жителей Минска. Ее обманули телефонные мошенники и от имени Госконтроля напугали уголовным преследованием и штрафом в 1 тыс. базовых величин. Чтобы снять с себя подозрения и получить хорошую характеристику, девушка согласилась временно поработать "внештатным инкассатором" и написать заявление о приеме на службу. Своей семье минчанка соврала и сказала, что ее срочно вызвали на работу, после чего выполнила три задания и должна была отвезти наличные следующему курьеру за границей, но не успела. Наличные общей суммой более 65 тыс. белорусских рублей были изъяты и возвращены обманутым минчанам".

Это лишь один из тысяч подобных случаев. Схема показательная - мошенники все реже ограничиваются одним звонком. Сначала жертву могут вывести на разговор от имени одной организации, затем подключают к другой. Следом появляется куратор, который объясняет, что происходит, и требует действовать немедленно. Повод может быть практически любым - от замены домофона до проблем с медицинскими документами. Но цель всегда одна - заставить человека поверить и перестать задавать вопросы.

Индикатор, который может указывать на мошенника, - представление от имени сотрудника службы водоканала, Национального банка, правоохранительных органов и "переключение" на следующего сотрудника из другой системы. В Следственном комитете Беларуси предупреждают: переключать в режиме онлайн телефонные звонки между службами невозможно.

Но одного звонка бывает мало. Чтобы человек окончательно поверил в историю, мошенники могут придумать целый спектакль. Одному рассказывают, что он помогает разоблачить преступников, другого пугают уголовным делом, третьему сообщают, что его деньги хотят похитить и срочно нужно их спасти. А иногда в эту игру втягивают тех, кто кажется особенно беззащитным - детей.

В минскую милицию обратилась мама 11-летнего школьника. Мошенники убедили ребенка, что его родители находятся под угрозой ареста, а самого мальчика могут отправить в детдом. Сначала позвонили лжесотрудники оператора связи и выяснили, с кем он живет, затем в дело вступили другие специалисты с угрозами и заданиями. Ребенок испугался и поверил. На протяжении нескольких недель преступники держали мальчика на связи и убеждали, что наблюдают за ним.

По указанию мошенников школьник нашел домашний сейф, но не смог открыть замок. Тогда ребенку велели вынести его на общий балкон и снять весь свой путь на видео. В тот же день за сейфом пришел курьер. Ребенок из интереса наблюдал за ним и хорошо запомнил. По приметам милиционеры разыскали курьера, но выяснилось, что он тоже оказался частью этой схемы не по своей воле. 32-летний житель Гомельской области был уверен, что помогает "правоохранителям". По указанию мошенников он купил болгарку, вскрыл сейф и вывез за границу все, что находилось внутри, а именно больше 5 тыс. долларов, золотые кольца и жемчужные бусы.

В другой истории мошенники снова представились сразу несколькими государственными службами. Так, пенсионерке из Минска звонили "прокурор", "соцслужба" и "Департамент финансовых расследований". 58-летняя минчанка поверила сотруднику Нацбанка и собрала в пакет 45 тыс. белорусских рублей, которые передала курьеру, назвав условное слово "Евдокия". Но на этом аферисты не остановились.

"Сотрудник ДФР" сообщил, что на имя женщины продолжают открывать счета и потребовал оформить кредит на 10 тыс. белорусских рублей. Пенсионерка обратилась в банк, но в выдаче кредита ей отказали. Позже она пришла на прием к своему лечащему врачу и рассказала историю. Медик сразу понял, что женщина стала жертвой обмана", - раскрыла детали старший инспектор ГИОС Советского РУВД г. Минска Анастасия Ковалевская.

Во всех этих историях есть общая деталь - человеку сообщают, что его деньги находятся "под угрозой", а дальше предлагают единственное, как утверждают мошенники, спасение: снять наличные, перевести их на "безопасный счет" или передать курьеру. Проблема в том, что никакого безопасного счета для таких операций не существует.

"Банки никогда не сообщают об этом, потому что в настоящий момент вся банковская система Республики Беларусь в соответствии с требованиями законодательства обязана использовать автоматизированные системы антифрод-мониторинга, которые в автоматическом режиме осуществляют блокировку счетов при возникновении подозрительной активности. Граждане должны понимать, что при настоящем совершении подозрительных транзакций со счетов, блокировка произойдет в автоматическом режиме, без участия человека", - объяснил замначальника управления ГУ цифрового развития предварительного следствия СК Беларуси Леонид Мельник.

Телефон далеко не единственный инструмент мошенников. Все чаще они ищут жертв в интернете. Сезонные товары по подозрительно низкой цене, срочная предоплата, ссылка на якобы страницу магазина должны вызвать сомнения, ведь несколько кликов - и покупатель уже может остаться без денег. А теперь к привычным схемам добавился искусственный интеллект. Дипфейки позволяют подделывать голос и изображение человека, в результате чего мошенник может представиться родственником, другом или коллегой.

Современный мошеннический кол-центр больше похож на офис обычной компании, только вместо продаж здесь продают доверие. В одном из таких дел организованная группа создала сеть фальшивых брокерских платформ. Сайты копировали стиль настоящих компаний, а потенциальным клиентам обещали гарантированный доход. Работали мошенники по клиентам из России, а задержали группу из нескольких десятков человек весной 2025 года.

Один из задержанных рассказал, что искал работу на разных интернет-источниках и в Telegram. В мессенджере откликнулись и пригласили прийти на собеседование. Там задавали стандартные вопросы. После предложили пройти обучение. Внутри такой схемы у каждого своя роль. Одни обзванивают потенциальных жертв и ведут переговоры, другие контролируют работу менеджеров, третьи руководят всей системой и получают основную прибыль.

Фигурант по уголовному делу о мошенничестве:

"Некоторых людей называли инвесторами, они стояли у верхушки. Далее шли IT-специалисты, их правые руки, также присутствовавшие в офисах и контролировавшие данные деятельности, были тимлидеры. Работали два отдела. Один работал с клиентом, пока он давал деньги. Второй связывался с клиентом и брал первый депозит. "Работали" в основном с гражданами РФ. Человек, находя рекламу в интернете, оставлял свои данные (имя, фамилию, номер телефона), после чего с ним связывался менеджер первого звена и рассказывал о работе компании, возможностях заработка на финансовом рынке, знакомил с платформой".

Когда жертва соглашалась и пополняла свой счет на 150-200 долларов, его передавали специалисту второго звена, который представлялся "финансовым аналитиком" и показывал несуществующую прибыль. В некоторых случаях, чтобы человек продолжил работу с данной "компанией", на его банковскую карту выводили денежные средства. Так мошенники заинтересовывали и показывали "официальную" работу.

Отдельное звено - курьеры. Они забирают деньги у тех, кого удалось убедить отдать наличные. Дальше средства могут уйти на подконтрольные счета через дропов или в криптовалюту. Для организаторов важно одно - как можно быстрее убрать деньги из поля зрения потерпевшего.

В схемах отвечают не только те, кто непосредственно звонит потерпевшим. Правоохранители устанавливают и пособников - людей, которые обеспечивают мошенникам техническую и организационную поддержку. Недавно в разных регионах страны задержали пятерых участников такой схемы. По данным ГУБОП, они действовали в интересах украинских кол-центров.

"Задержанные создавали и администрировали Telegram-сообщество. Дропы предоставляли абонентские номера российских операторов сотовой связи, которые передавались в Украину для регистрации на них аккаунтов в мессенджерах, мошеннических звонков, а также фишинговых рассылок. Всего передано более 2,5 тыс. абонентских номеров. Выявлены 38 лиц, причастных и осведомленных о данной преступной схеме. В местах их жительства проведены обыски", - сообщил представитель ГУБОПиК МВД Беларуси Владимир Горегляд.

Масштаб проблемы хорошо виден по статистике. Например, около 40 % всех преступлений в Минске связаны с мошенничеством в интернете и по телефону. По Беларуси ежедневно регистрируются сотни обращений о подобных фактах. При этом около 85 % всех киберпреступлений приходится на мошеннические звонки и хищения с использованием компьютерной техники. И пока преступники меняют схемы, банки и правоохранители меняют защиту. В Беларуси действуют новые требования к антифрод-системе банков, в том числе мобильный банкинг теперь работает с привязкой к геолокации.

"Видим уже первые результаты. В 2025 году количество инцидентов в месяц было 1,5 тыс.-1,6 тыс. В 2026-м зафиксировано было около 1 тыс. инцидентов. Что касается сумм, то снижение произошло почти на 60 %", - поделился данными зампредседателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун.

Схемы меняются, но в основе почти всегда остается одно - человека заставляют испугаться, поторопиться и перестать задавать вопросы. Главное оружие против мошенников - не пытаться переиграть их в скорости. Услышали про "безопасный счет", "секретную операцию", необходимость "срочно" перевести деньги или назвать код? Остановитесь и проверьте информацию самостоятельно, потому что мошенники могут придумать новую легенду, номер и технологию, а правило остается прежним: деньги любят тишину, а безопасность - холодную голову.

Как мошенникам удается внушить жертвам, что они участвуют в "секретных спецоперациях". Почему в ловушку обмана все чаще попадают дети. Об этом и не только смотрите в специальном репортаже.

Главное фото: magnific.com