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Предмет интерьера, от которого давно пора избавиться

Предмет интерьера, от которого давно пора избавиться

Многие следят за веяниями моды не только в одежде, а, к примеру, и в интерьерных решениях своего дома. Если вы не хотите переделывать ремонт, а просто решили избавиться от вещей, которые захламляют ваш интерьер, то этот совет будет вам интересен.

Дизайнер Татьяна Безверхая рассказала, что компьютерный стол с выдвигающимися полками способен перенести нас в прошлое и сделать интерьер старомодным. Ее слова публикует sb.by.

Специалист подчеркивает, что если вы хотите вернуться в 2004 год, то можно оставить или даже купить такой стол. "Еще добавьте огромный монитор, проводные мышку и клавиатуру. А если вы хотите, чтобы ваше рабочее место выглядело стильно и современно, то для миниатюрного ноутбука в принципе подойдет любой стол", - отметила дизайнер.

Фото:pixabay.com

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