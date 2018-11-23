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Глава государства подписал распоряжение об улучшении жилищных условий работникам республиканских СМИ
Кстати, в стройотрасли в последние годы заметен отток специалистов. Чтобы это предотвратить - жесткое требование Президента: за достойную работу - достойный заработок. И вне зависимости от того, где трудится профессионал - в столице или глубинке. Еще одним бонусом должно стать обеспечение жильем самих строителей. А это вполне весомый стимул остаться в той или иной организации, а для нанимателя возможность закрепить ценного специалиста. Варианты здесь разные. Это и предоставление арендного жилья, и строительство на льготных условиях. Такая практика поддержки самых лучших сотрудников в стране уже есть и хорошо себя зарекомендовала: квадратными метрами (собственными либо арендными) на определенных условиях обеспечивают, например, молодых работников культуры, образования и науки.
А сегодня такой хороший бонус появился и у нас, работников СМИ. Глава государства подписал распоряжение, которое поможет решить насущный жилищный вопрос журналистам. Ведь свой дом - это всегда надежный тыл, а это особенно важно для тех, кто всегда находится на защите информационных рубежей. В современной жизни, когда информационные войны разрушают целые страны, мир и спокойствие особенно ценны. И принятым решением государство подчеркивает важность журналистской профессии.
Согласно распоряжению Президента, нуждающиеся в улучшении жилищных условий работники республиканских СМИ смогут построить квартиру в столице по долевому принципу с ограниченной прибылью застройщика. Списки нуждающихся с соблюдением очередности сформируют руководители СМИ совместно с Мингорисполкомом и по согласованию с Мининформом. Стоит отметить, что распоряжение носит не разовый, а планомерный характер. По такому принципу жилье будет строиться до 2025 года.
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