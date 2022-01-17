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Предотвратить пожар и сохранить жизни - МЧС проводит проверки печного отопления
О буднях спасателей. Чтобы предотвратить пожар и сохранить жизни, сотрудники МЧС Минской области проверяют исправность извещателей и состояние печей в частном секторе.
Такие ревизии проводят постоянно, но в обогревательный сезон их стало больше. Связано это с ростом количества возгораний в жилфонде. Только с начала года в регионе зафиксировано 68 пожаров, погибли 10 человек. Как не попасть в огненную ловушку, расскажет Алена Витко.
Дым, тьма, спешка... Пускай эти кадры и напоминают боевик-блокбастер, но к постановочным съемкам и спецэффектам отношения не имеют. Во время реального происшествия из пылающего дома в Смолевичах спасли мужчину. Такие огненные инциденты также в сводках Березинского, Борисовского, Воложинского районов. В морозное время количество пожаров всегда только растет.
В основе пожаров лежит человеческая беспечность. Автономный пожарный извещатель - именно тот прибор, который сможет вас предупредить о возникновении пожара на ранней стадии. И есть тому подтверждение: недавний пожар в Березинском районе. Именно пожарный извещатель смог предупредить мужчину о том, что произошло возгорание. И он остался жив.
Исправность пожарных извещателей и печей - под контролем спасателей
Сохранить жизни и предупредить беду помогают и специальные рейды. Спасатели регулярно мониторят ситуацию в жилом частном секторе, проверяют наличие и работу пожарных извещателей, при необходимости устанавливают новые.
Особое внимание - печному отоплению. Проверяют целостность конструкции: не должно быть трещин и щелей. Внимание огненные ревизоры обращают также на сырье. Нельзя использовать легкие к воспламенению и горючие жидкости.
Инструктаж и беседы в первую очередь спасатели проводят с многодетными семьями и пожилыми людьми. Главное во время обследования - не найти нарушения, а подсказать, как их исправить.
Сохраняя тепло, надо помнить еще об одной опасности - чадный газ. Он образуется, когда топливо полностью не сгорело, а заслонку уже закрыли. Важно и периодически очищать дымоход от копоти. А пепел и угли выбрасывать далеко от зданий.
В сильный мороз обогревать дом рекомендуют не за один раз, лучше топить печку понемногу в течение дня. Это позволит избежать перегревания. Завершать обогрев безопаснее за несколько часов до сна.
"Азбуку зимней безопасности" спасатели оформили в виде листовок: их вручают каждому жильцу. Напоминают ответственно относиться и к проводке. Не перегружать сеть и всегда выключать электроприборы.
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