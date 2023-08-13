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Предпоследний день соревнований на II Играх стран СНГ принес немало побед белорусам
Предпоследний день соревнований на II Играх стран СНГ принес немало побед белорусам и ярких эмоций болельщикам. В Орше девять наград в копилку команды положили наши боксеры, а чемпионом здесь стал Денис Мацулев. Удачно стартовали на соревнованиях белорусы в карате и самбо, также продолжили успешное выступление в плавании. И еще четыре награды накануне хозяевам принес игровой вид спорта - баскетбол 3х3.
На "Палова-Арене" прошли поединки баскетбола 3х3
Зрелищные поединки накануне болельщики могли наблюдать в баскетболе 3х3 на "Палова-Арене". Многие поддерживали белорусские команды с трибун, а тысячи поклонников переживали за наши команды у телеэкранов. Так, в копилке хозяев четыре награды. На высшую ступень пьедестала поднялась наша мужская молодежка, и это действительно было ярко.
В финале хозяева взяли верх над россиянами со счетом 19:12. Иван Балдуев, Кирилл Васковцов, Даниил Коско и Илья Милашевский на высшей ступени пьедестала. А рядом, на третьей строчке, команда "Беларусь-2". В женском турнире мы на втором месте, здесь россиянки в финале были сильнее, а также в активе бронза у второй команды.
Мария Гнедчик взяла третье золото в современном пятиборье
В современном пятиборье отличилась Мария Гнедчик. Накануне она завоевала третье золото II Игр стран СНГ. Также девушка была первой и в личном, и в командном турнирах. В мужской эстафете у нас серебро.
8 медалей завоевали белорусские пловцы
В Бресте было разыграно восемь комплектов наград в плавании. И белорусы взяли столько же медалей - 3 серебряныхи 5 бронзовых. Вторыми стали Генрих Тонкович на дистанции 100 м брассом, Владислав Величко - 1,5 тыс. м вольным стилем, а также наша команда в смешанной эстафете 4х100 м.
Белорусские самбисты поднялись на пьедестал
В Жлобине на пьедестал поднимались самбисты. Чемпионка мультиспортивного форума Анфиса Копаева в весе до 50 кг отметила сумасшедшую поддержку, какой не испытывала ни на одном другом крупном турнире. Также в копилке хозяев 2 серебра и 4 бронзы.
Каратисты принесли Беларуси 5 медалей
5 медалей в соревнованиях по карате. В Могилеве наши атлеты завоевали 3 бронзы и 2 серебра.
В медальном зачете белорусы остаются на втором месте и обойти лидера - команду России - уже не удастся. Но это была яркая борьба и невероятные эмоции, продолжение ждет наших атлетов еще 13 августа.
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