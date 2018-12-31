Итак, мир провожает 2018 год, До нового, 2019-го, остаются считанные часы. Предпраздничная атмосфера чувствуется во всех городах Беларуси. В эту ночь мы загадываем желания и верим, что они обязательно сбудутся. Белорусов сегодня ожидает насыщенная программа.

Массовые гулянья в Минске развернутся в ночь на 1 января на 25 открытых площадках. Программы с участием белорусских исполнителей и творческих коллективов подготовили все районы города. Главными местами по традиции в 23:00 станут территория у Дворца спорта и Октябрьская площадь. На последней впервые пройдет праздничный новогодний концерт. Здесь выступят звезды белорусской эстрады: Анатолий Ярмоленко, Инна Афанасьева, группы "Без билета", J:МОРС и другие, а у Дворца спорта состоится молодежная вечеринка "Новогодняя жара", где примут участие самые известные белорусские диджеи и танцевальные коллективы. В новогоднюю ночь гулянья продолжатся до 4 утра.