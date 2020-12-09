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Предпраздничная торговля

В Беларуси продлена работа 118 торговых и 56 объектов общественного питания. В универмагах организованы места по продаже елочных игрушек, украшений, сувениров с новогодней тематикой. Также организован прием предварительных заказов на изготовление кондитерских и кулинарных изделий. В преддверии новогодних праздников планируется провести около 160 ярмарок, а с 14 по 22 декабря начинают работу и елочные базары.

Кстати, в предпраздничные дни действуют скидки на новогодние товары до 70%. Они, как правило, действуют с 1 декабря и по январь, а некоторые даже и в феврале.

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