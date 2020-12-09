Предпраздничная торговля

В Беларуси продлена работа 118 торговых и 56 объектов общественного питания. В универмагах организованы места по продаже елочных игрушек, украшений, сувениров с новогодней тематикой. Также организован прием предварительных заказов на изготовление кондитерских и кулинарных изделий. В преддверии новогодних праздников планируется провести около 160 ярмарок, а с 14 по 22 декабря начинают работу и елочные базары.

