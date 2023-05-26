Предприниматель из Калининграда точно знает, что за белорусские продукты не стыдно нигде и никогда

Белорус Виктор Корнеенко в Калининградскую область переехал 6 лет назад. Белорусские магазинчики к тому времени уже раскинули свои сети и продукциянаходила все больше и больше своих почитателей. И поэтому начинать с нуля не пришлось. Вдвойне приятнее, пожалуй, то, что в ответе за белорусский продукт стал белорус. Теперь у Виктора внушительная розница по всему Калининграду.

Иметь дело лучше, бесспорно, с надежным партнером. Виктор Корнеенко - один из таких. И своих надежных он ищет и находит, конечно, в Беларуси. Если не все, то многие наши заводы в числе его поставщиков. Он точно знает, что показать белорусский продукт не стыдно никогда и нигде. Так что к его "Березе у дома" не зарастает народная тропа.

"Практически всю молочку мы привозим. Заводов очень много. У каждого подбираем ассортимент, который нам подходит. Колбасные изделия - шикарный ассортимент представлен. Местные производители могут даже позавидовать. Продуманные рецепты, маркетинг", - рассказывает о бизнесе Виктор Корнеенко, гендиректор компании ООО "Белая Русь".

В Калининграде многие знают наверняка: белорусское - это вкусно, доступно и натурально.Лучше, понятно, своим примером показать. И он показывает, заверяя, что закупается только здесь.

"Мы позиционируем, что это строгие советские ГОСТы, которых уже в России нет. Это качество, проверенное временем. Все-таки маркетинг в Беларуси тоже работает очень активно. В силу того что ушли импортные бренды, это тоже дает свои подвижки в продвижении", - поясняет гендиректор компании.

Впрочем, конкурентов хватает. Среди местных брендовв том числе. Тем более, есть у них козырь в рукаве. Логистика, которая подорожала только для приезжих. Но оптимизма хозяевам белорусской сети не занимать: мол, как бы ни складывалось, нашу молочку и колбасы точно купят.

Любить свое и правда несложно, если оно и по душе, и по вкусу. Кстати, непростая логистика выбор покупателям Калининграда не подпортила. То, что прежде везли двое суток, теперь доставляют за трое. Вот и вся разница.