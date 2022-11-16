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Предпринимателям Беларуси поступают звонки от экстремистов, чего хотят коллаборанты
Зарубежные формирования пытаются любой ценой разжечь протест в Беларуси. В распоряжении журналистов Агентства теленовостей оказались эксклюзивные материалы, которые раскрывают всю цепочку. На том конце провода - цепные информационщики европропаганды из Белсата и Медиазоны. Тут же уши так называемого офиса беглых и их подконтрольных контор.
Фильм-расследование журналистов АТН "Переворот любой ценой" смотрите здесь
Звонкам из-за границы в Беларуси совсем не рады и это кое-кому не дает покоя. Хотя сейчас, судя по всему, покоя не дает услышанное по ту сторону телефонной трубки. Правду давайте слушать вместе…
Предприниматель: Ну, у нас частично закрыты, частично открыты. У каждого висит объявление, у каждого своя причина.
Из разговорапо телефону
"Власти слышат недовольство предпринимателей? Т.е. как бы идут на диалог? - интересуется журналист. "Я думаю, да", - отвечает предприниматель.
Предприниматель: Все работают, все выходят, конечно. Мы все работаем. Мы решаем вопрос. Мы разговариваем с властями.
- Нет, Вы что. Какие протесты? Всегда нужно уметь разговаривать, всегда есть диалог и с властями... Мы написали местным властям, они нас услышали, создали рабочую группу. Почему нет?
Все эти медиа и объединения в нашей стране признаны экстремистскими. Мы целенаправленно скрыли их лого.
Еще один разговорпо телефону
"Никто не собирается там как-то выходить, протестовать?" - интересуется журналист.
"Тяжко сейчас это все у нас. Тут даже никого не организуешь людей, даже чтоб нормально там рынок не вышел - это практически нереально. На предпринимателей вообще не рассчитывай", - объясняет ситуацию предприниматель.
"Мы тут прорабатываем вопрос организовать в Литве либо в Польше конференцию с участием, скажем так, индивидуальных предпринимателей, представителей вот этой среды из Беларуси. Скажите, как по-вашему, много людей поедет на эту конференцию? То есть мы готовы проспонсировать, с визами помочь, билеты оплатить, проживание. С этим нет проблем", - интересуется журналист.
"Ты в Литву дернешь человек 10. И то при определенных условиях. Т.е. какой это результат окажет? Да никакого", - уверен предприниматель. - Да и предпосылок к забастовке никаких нет вообще".
"Ну, будем, будем продолжать, что делать", - подытоживает с разочарованием журналист.
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