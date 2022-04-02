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Предприятие "Крион" - единственный производитель медицинского кислорода в Беларуси
Без минского предприятия "Крион" (в прямом смысле) - как без воздуха. Оно специализируется на выпуске медицинского кислорода. В нашей стране этот завод единственный в своем роде. До пандемии в основном ориентировались на промышленный и сельскохозяйственный секторы, однако COVID-19 сместил акценты - пришлось отреагировать на новые вызовы и переориентировать производство, чтобы выполнить задачу республиканского масштаба - обеспечить медучреждения жизненно необходимым продуктом. Ведь бесперебойная работа кислородной сети - одно из условий борьбы с пандемией. Сегодня предприятие активно модернизируется и совершенствует технологический процесс, что позволит нарастить объемы производства и расширить ассортимент выпускаемой продукции.
Подробности расскажет Алина Лаппо. Предприятие "Крион" - единственный производитель медицинского кислорода в Беларуси. Именно отсюда жизненно необходимый продукт развозят в больницы по всей стране. В пандемию организация направила все силы на поддержку медицины. Мощности были загружены на 100 %, в сутки производили свыше 200 тонн голубой жидкости, работали 24/7.
Такой важный в нынешнее время завод ранее закрывал потребности промышленного и сельскохозяйственного сектора. Тогда объемы были в три раза меньше, чем во время пандемии. Сегодня без этого производства (в прямом смысле) - как без воздуха. Ведь респираторная поддержка для многих пациентов, попавших в больницу с коронавирусом, настоящее спасение.
Олег Гаврюшин, директор ОАО "Крион":
Пандемия повлияла на работу нашего предприятия. Резко возросла потребность в медицинском кислороде. И достаточно напряженно мы работали, особенно это сказалось в четвертом квартале прошлого года, это был пик потребления. Но с учетом помощи всех предприятий и концерна по нефтехимии, Минпрома мы справились с этой задачей, которая стояла в республиканском масштабе.
Про запас кислород не заготовишь, поэтому с предприятия его доставляют оперативно. Ведь иногда счет идет на часы. В прошлом году автопарк завода пополнился специализированными машинами, которые облегчают и ускоряют процесс погрузки и выгрузки, а также полуприцепами для перевозки жидких продуктов.
Юрий Шалухо, замдиректора, главный инженер ОАО "Крион":
Для перевозки жидких продуктов используется специализированный транспорт. Это цистерны, которые представляют собой термос - то есть, два сосуда, между которыми находится экранно-вакуумная изоляция, которая снижает потери продукта при перевозке. Потому что продукты разделения воздуха имеют температуру кипения от -182, поэтому при обычных температурах они очень быстро испаряются.
Объект стратегический. Прежде чем отправить очередную партию, качество и безопасность каждой произведенной тонны проверяют от и до - это вопрос жизни. Контроль трехступенчатый. Всего один лишний компонент в составе может привести к сильнейшей интоксикации.
Наталья Макаревич, инженер-химик испытательной лаборатории ОАО "Крион":
Медицинский кислород должен быть не менее 99,5 %. У каждого кислорода свои нормы, также не должно быть никаких оснований, никаких щелочей. У нас партией считаются все баллоны, которые мы производим за день. Мы отбираем 5 баллонов от партии и проверяем их, проверка одного занимает около 2-2,5 часа.
"Крион" модернизирует производство
Для производства одной тонны кислорода необходимо 1000 кВт-ч электроэнергии. Довольно энергоемко и затратно. Поэтому на предприятии особое внимание уделяют модернизации и работе по снижению затрат.
Предприятие также планирует строительство новых мощностей по хранению жидкого кислорода - это своеобразная подушка безопасности, чтобы при необходимости обеспечить стабильное и оперативное снабжение больниц столь нужным продуктом.
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