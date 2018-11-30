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Предприятие ОАО "Агат-Систем" и БГУИР открыли совместную учебную научно-практическую лабораторию

Подготовку будут вести по пяти специальностям для предприятий Госкомвоенпрома и всего оборонного сектора экономики. Центр оснащен специализированными стендами для практических занятий. Оборудование - разработка мирового лидера по производству учебных систем.

"Агат-Систем"- ведущий поставщик радиоэлектронной и электротехнической продукции на рынке Беларуси. Большая часть коллектива предприятия - выпускники БГУИР.

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