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Предприятие в Руденске завоевывает российский автопром

В Руденске реализуют импортозамещающий проект по выпуску светотехники для машиностроения. Зеленый свет инновациям дали санкции и уход западных компаний. Теперь на предприятии производят то, что раньше приходилось покупать за рубежом. В частности, о светодиодах. Автоматизированная технологическая линия работает по заданной программе: от загрузки изделия до контроля качества на выходе.

Компания ОАО "Руденск" обеспечивает продукцией не только внутренний рынок, но и закрывает часть потребностей российского автопрома. Предприятие входит в топ-5 производителей светотехники в СНГ.

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