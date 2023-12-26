Предприятие в Руденске завоевывает российский автопром

В Руденске реализуют импортозамещающий проект по выпуску светотехники для машиностроения. Зеленый свет инновациям дали санкции и уход западных компаний. Теперь на предприятии производят то, что раньше приходилось покупать за рубежом. В частности, о светодиодах. Автоматизированная технологическая линия работает по заданной программе: от загрузки изделия до контроля качества на выходе.