Предприятия АПК Минской области презентуют свой экспортный потенциал на международной выставке PRODEXPO, которую в эти дни принимает столица. Среди новинок - молочная, мясная и хлебобулочная продукция. Благодаря разработкам технологов и модернизации цехов самих предприятий потребители получают товары не просто вкусные и полезные, но и удобные для приготовления в домашних условиях.

Юлия Машук, гендиректор КУП "Миноблмясомолпром":

"Мясомолочная отрасль Минской области сегодня в большей степени ориентирована на конечного потребителя и экономию его времени. Для этого, например, Столбцовский мясоконсервный комбинат сейчас завершает строительство цеха обвалки. Это позволит наладить выпуск продукции уже в конечной упаковке, увеличить объемы обвалки и предложить покупателям и стейки, и маринованное мясо, чтобы сэкономить время нашим хозяйкам. По консервам предприятие в основном ориентировано на экспорт. В этом году оно возобновило отгрузки в Китай, а субпродуктовую линейку отправляет в Гану".

Белорусская продукция пользуется спросом в более чем 115 странах. Международная выставка PRODEXPO объединила свыше 160 участников из семи стран. Познакомиться и продегустировать деликатесы можно на большой площадке "МинскЭкспо" 20 ноября. Специально для гостей и участников запустили два дополнительных автобусных маршрута.