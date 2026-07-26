Предприятия концерна "Беллегпром" к новому учебному году обновили ассортимент на 60 %

На календаре конец июля, и актуальная тема в родительских чатах - школьная форма. К новому учебному году предприятиями концерна "Беллегпром" изготовлено около 300 тыс. изделий: ассортимент обновлен на 60 %.



На полках белорусских магазинов появится около миллиона единиц школьной одежды. В основе - функциональность, комфорт и качество. Современные дети все чаще отдают предпочтение минимализму и многослойности.

Отметим, сетка размеров, шкала роста и палитра оттенков сделаны так, чтобы каждый ребенок нашел для себя то, что идеально сидит и нравится внешне.