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Предприятия Беларуси начали выпекать хлеб из муки нового урожая
Плоды труда белорусских хлеборобов вовсю идут в дело! Выпечка из муки нового урожая уже на прилавках. По итогам этой уборочной аграрии достойно справились и с дождливой весной, и с аномальным летним зноем. Как оценили их работу гомельские пекари и как создается главный продукт на любом столе - расскажет Николай Скинтиян.
Алла Шевцова, начальник центральной лаборатории в Гомельхлебпроме. Ее задача – контролировать качество сырья. Ответственным делом занимается уже более 30 лет. Муку нового урожая специалист оценила на «отлично». В прошлые годы, бывало, урожай подводил, а вот сырье этого сезона действительно радует.
Мука нового урожая поступает очень хорошего качества, хлебобулочные изделия получаются ароматные, вкусные, с хорошей тонкой корочкой.
Создание продукта, который «всему голова», проходит в несколько этапов. Начало начал - комплекс для закваски. По словам самих пекарей - сердце предприятия. Здесь закваска бродит, именно она придает хлебу тонкий кисловатый запах. Далее на очереди не менее важная ступень.
В этих огромных баках происходит заварка - самый ответственный и трудоемкий этап изготовления хлеба. Процесс может растянуться до двух суток. От него целиком зависит качество будущей выпечки.
Объемы производства впечатляют
Заварка образует то, из чего делают тесто. Оборудование тщательно перемешивает вещество до густой однородной массы. Ну а далее – дело техники. Тесто поступает прямиком в цех - там его нарезают, формируют и отправляют готовиться. К слову, в цеху жарко не только от печей – объемы производства впечатляют. Предприятию ни много ни мало 30 лет - возраст обязывает держать марку.
Предприятие производит около 20 тонн ежесуточно кондитерской и хлебобулочной продукции. На предприятии трудятся 280 человек, предприятие работает круглосуточно.
Гомельхлебпром - единственный в стране производитель "Венских пирогов"
Гомельхлебпром - единственный хлебозавод в стране, производящий знаменитые "Венские пироги". Сегодня одно из главных направлений работы предприятия – международное сотрудничество.
Мы сегодня работаем с рядом стран, в том числе сегодня заключены контракты с компаниями Израиля, Российской Федерации. Сейчас прорабатываем и иные направления, полагаю, это принесет нам позитивный результат, с учетом тенденции, что Хлебпром своим качеством может ответить на все запросы общества.
В планах у предприятия поставки на экспорт хлеба премиум-сегмента для здорового питания. Он отличается от масспрома как технологией производства, так и рецептурой.
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