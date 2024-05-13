Предприятия концерна "Беллегпром" презентовали новые коллекции белорусских символов в стильном гардеробе

Последние годы пользуется большой популярностью одежда с национальной символикой и с государственной символикой. Причем мы отмечаем потребность у молодого населения, у населения среднего возраста. Мы должны показывать свою принадлежность к стране и этим самым подчеркивать, что мы поддерживаем политику и Президента. И, в принципе, наш строй особо уникальный.

Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром"

