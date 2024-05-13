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Предприятия концерна "Беллегпром" презентовали новые коллекции белорусских символов в стильном гардеробе

Белорусские символы и в стильном гардеробе. Предприятия концерна "Беллегпром" презентовали новые коллекции. Посетителям центра "Першы нацыянальны гандлёвы дом" показали стильные джемперы-поло, спортивные костюмы, куртки, футболки, брюки, шапки и шарфы. Свои изделия представили 12 производителей: среди них и лимитированные коллекции.

Последние годы пользуется большой популярностью одежда с национальной символикой и с государственной символикой. Причем мы отмечаем потребность у молодого населения, у населения среднего возраста. Мы должны показывать свою принадлежность к стране и этим самым подчеркивать, что мы поддерживаем политику и Президента. И, в принципе, наш строй особо уникальный.
Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром"

Каждое изделие было украшено государственной символикой Беларуси. Акцент - на качество и эксперименты в мире моды. Для создания коллекций использовали отечественные материалы и инновационные технологии.

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