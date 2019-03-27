Предприятия Минской области открыли двери для школьников

В дни каникул дети посещают производственные цеха и знакомятся с процессом приготовления, например, мороженого, хлеба либо кумыса. На Радошковичском керамическом заводе школьникам показывают процесс производства посуды из глины. Здесь ежедневно организовывают минимум пять экскурсий - для гостей из Минской области и соседних регионов. В прошлом году здесь побывали более 9 тысяч туристов. Программа разнообразная: кроме знакомства с производством, юным туристам предлагают пройти мастер-классы.