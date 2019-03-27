3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Предприятия Минской области открыли двери для школьников
В дни каникул дети посещают производственные цеха и знакомятся с процессом приготовления, например, мороженого, хлеба либо кумыса. На Радошковичском керамическом заводе школьникам показывают процесс производства посуды из глины. Здесь ежедневно организовывают минимум пять экскурсий - для гостей из Минской области и соседних регионов. В прошлом году здесь побывали более 9 тысяч туристов. Программа разнообразная: кроме знакомства с производством, юным туристам предлагают пройти мастер-классы.
В Минской области почти два десятка предприятий предлагают промышленные экскурсии. Такой активный туризм не просто формирует позитивный имидж предприятия, но и приносит определенную прибыль.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов