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Предприятия Минской области открыли двери для школьников

В дни каникул дети посещают производственные цеха и знакомятся с процессом приготовления, например, мороженого, хлеба либо кумыса. На Радошковичском керамическом заводе школьникам показывают процесс производства посуды из глины. Здесь ежедневно организовывают минимум пять экскурсий - для гостей из Минской области и соседних регионов. В прошлом году здесь побывали более 9 тысяч туристов. Программа разнообразная: кроме знакомства с производством, юным туристам предлагают пройти мастер-классы.


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В Минской области почти два десятка предприятий предлагают промышленные экскурсии. Такой активный туризм не просто формирует позитивный имидж предприятия, но и приносит определенную прибыль.

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