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Предприятия по работе с радиоактивными отходами могут появиться в пострадавших от аварии на ЧАЭС регионах
В пострадавших от аварии на ЧАЭС регионах могут появиться предприятия по работе с радиоактивными отходами. Об этом рассказала заместитель директора по научной работе Международного государственного экологического института им. А.Д.Сахарова БГУ Мария Герменчук, пишет БЕЛТА.
В апреле Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об организации системы обращения с радиоактивными отходами. Документ, сообщала пресс-служба главы государства, направлен на обеспечение функционирования системы долговременного хранения и захоронения таких отходов.
По словам Марии Герменчук, не исключено, что на загрязненных в результате аварии на ЧАЭС территориях могут появиться специализированные предприятия по сбору, обработке, захоронению отходов. "Здесь не имеет значения, загрязнена окружающая среда или нет, - пояснила эколог. - Возможно, здесь появятся предприятия по производству контейнеров для хранения, обработке отходов".
Эти вопросы пока только обсуждаются, но вполне возможно, что соответствующие решения могут быть приняты. Организация производств на пострадавших территориях позволит создать в этих населенных пунктах новые рабочие места, что, соответственно, положительным образом скажется на социально-экономическом развитии регионов.
"Здесь мы ведем речь уже не столько о радиоэкологических последствиях. Мы уже должны понимать, какую пользу мы можем извлечь из того, что имеем. То есть мы живем в ситуации существующего облучения. Деваться нам от него некуда, но жить-то надо", - подчеркнула Мария Герменчук.
Фото: pixabay.com
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