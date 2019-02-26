Юбилей сегодня отмечает признанный лидер на рынке автоматизированных систем управления войсками и оружием. Предприятию "АГАТ - системы управления" 50 лет. С праздником руководство, работников и ветеранов управляющей компании холдинга "Геоинформационные системы управления" поздравил Президент Александр Лукашенко .

В настоящее время "АГАТ" реализует полный цикл изготовления современной и качественной продукции военного назначения широкого спектра, а также высокотехнологичных средств коммуникаций, которые востребованы и в гражданских отраслях экономики - энергетике, транспорте и связи. Она обладает высокой конкурентоспособностью и пользуется стабильным спросом за рубежом.