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Предприятию "АГАТ - системы управления" 50 лет
Юбилей сегодня отмечает признанный лидер на рынке автоматизированных систем управления войсками и оружием. Предприятию "АГАТ - системы управления" 50 лет. С праздником руководство, работников и ветеранов управляющей компании холдинга "Геоинформационные системы управления" поздравил Президент Александр Лукашенко.
В настоящее время "АГАТ" реализует полный цикл изготовления современной и качественной продукции военного назначения широкого спектра, а также высокотехнологичных средств коммуникаций, которые востребованы и в гражданских отраслях экономики - энергетике, транспорте и связи. Она обладает высокой конкурентоспособностью и пользуется стабильным спросом за рубежом.
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