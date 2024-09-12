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Председатель ГТК Беларуси рассказал, на какую помощь сегодня реально может рассчитывать бизнес
Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский в проекте "Разговор у Президента" рассказал, на какую помощь сегодня реально может рассчитывать бизнес и как ГТК может облегчить жизнь отечественным субъектам хозяйствования и резидентам.
"Мы помогаем перестраивать логистику. Логистика стала более сложная, многоступенчатая. Мы применяем технологии удаленного оформления, когда груз может находиться в любой точке страны, а мы его оформляем из того пункта, где в настоящее время есть свободный таможенник. Такую технологию мы применяем уже несколько лет, но вот именно в этом году она стала наиболее актуальна. Мы задействуем таможенников, в том числе размещенных и в пунктах пропуска, которые сейчас закрыты, потому что там у нас есть оборудованные рабочие места, там есть профессионалы, и они удаленно через соответствующие информационные программные продукты оформляют наш экспорт и наш импорт, - пояснил Владимир Орловский. - Эта технология позволила нам безболезненно переориентировать грузопотоки на восток".
Статистика свидетельствует, что отечественные предприятия перестроились, бизнес работает, отметил председатель ГТК. "В этом году за 8 месяцев поступило в бюджет от деятельности таможенных органов на 16 % таможенных платежей больше, чем в прошлом году. Соответственно, платежи поступают, экономика работает. Это прямая взаимосвязь", - подчеркнул он.
Владимир Орловский:
"На конечный результат настроены все: и сами экспортеры, импортеры (то есть наши предприятия), и таможня, и другие государственные органы. Сейчас любой разрешительный документ, если он необходим, любая операция производится максимально быстро, без какой-то задержки. Это преимущество нашего транзита и оформления в нашей стране по сравнению с нашими коллегами в других странах".
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