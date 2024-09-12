Председатель ГТК Беларуси рассказал, на какую помощь сегодня реально может рассчитывать бизнес

"Мы помогаем перестраивать логистику. Логистика стала более сложная, многоступенчатая. Мы применяем технологии удаленного оформления, когда груз может находиться в любой точке страны, а мы его оформляем из того пункта, где в настоящее время есть свободный таможенник. Такую технологию мы применяем уже несколько лет, но вот именно в этом году она стала наиболее актуальна. Мы задействуем таможенников, в том числе размещенных и в пунктах пропуска, которые сейчас закрыты, потому что там у нас есть оборудованные рабочие места, там есть профессионалы, и они удаленно через соответствующие информационные программные продукты оформляют наш экспорт и наш импорт, - пояснил Владимир Орловский. - Эта технология позволила нам безболезненно переориентировать грузопотоки на восток".