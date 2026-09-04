Председатель Мингорисполкома объяснил, за счет чего белорусские регионы живут не хуже Минска

Средняя зарплата в Беларуси была и остается дискуссионным вопросом. Кто-то настаивает, что дворник и учитель не может получать одинаково. Кто-то говорит, что труд и там и там достаточно тяжелый, и необходимо, чтобы эти люди жили достойно, ведь неважно, какую должность или профессию они занимают.

Как выстраивается система распределения благ в регионах и в Минске, позволяет ли она сегодня чувствовать себя комфортно в регионах и не думать о переезде в столицу за хорошей жизнью, рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в проекте "Разговор у Президента".

quote Сегодня областные, районные центры, агрогородки находятся в надлежащем состоянии и благоустроены не хуже, чем Минск. Владимир Кухарев

С этим нельзя не согласиться: в агрогородках и райцентрах строятся бассейны, дворцы культуры, музыкальные и художественные школы. Благодаря им удается удерживать высокий уровень развития в любом, даже небольшом, населенном пункте страны. Поддержка оказывается везде. "Да, может быть, где-то у каких-то категорий населения там в данный момент невысокая заработная плата, но государство обеспечивает бесплатное здравоохранение и образование. В транспорте мы оплачиваем далеко не полностью стоимость проезда", - пояснил собеседник.

Например, в Минске ежегодно датируется для этих целей порядка 500 млн белорусских рублей, чтобы для всех видов транспорта была та стоимость, какая есть сейчас для населения.

"Выделяются деньги и на многие другие направления, оказывается социальная поддержка нуждающимся, и эта работа будет продолжаться. Поэтому сказать, что Минск очень серьезно отличается от регионов по уровню жизни и по другим каким-то критериям, было бы неправильно. Сегодня все населенные пункты Беларуси находятся на высоком уровне развития", - обратил внимание Владимир Кухарев.

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