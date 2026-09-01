Председатель Палаты представителей поздравил учеников Германовичской школы с Днем знаний

Старт новому учебному году дан 1 сентября в каждом уголке Беларуси. Учеников средней школы в агрогородке Германовичи в Шарковщинском районе с Днем знаний поздравил председатель Палаты представителей.

Игорь Сергеенко вручил учреждению сертификат на звукотехническое оборудование, а первоклассникам - подарок от Президента: книгу "Беларусь - наша Радзіма".

Школа в Германовичах - одна из старейших в стране. Уже более 100 лет она принимает под свое крыло новых учеников.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"К этому учебному году благодаря усилиям районного исполнительного комитета, облисполкома, проведению субботников значительно благоустроена территория, фасад школы. Особо признательны руководству республиканского предприятия "Белтелеком", которое за счет собственных средств проложило оптиковолоконную линию связи, что позволило обеспечить более высокую скорость Интернета, создать локальную сеть, подключиться к общественной системе безопасности, то есть открывает новые перспективы. Вот такая сельская школа и другие сельские школы получают возможность приобщаться к современным знаниям и новинкам наравне с городскими школами".

1 сентября за парты сели около 1 млн 25 тыс. школьников, из них 87,5 тыс. - первоклассников.