Председатель ЦИК Игорь Карпенко провел единый урок ко Дню знаний в Межевской школе

На линейке в Межевской средней школе присутствовало 105 учеников. Здесь учатся дети из нескольких деревень и агрогородков Оршанского района. Путь к знаниям им открывает сплоченная команда педагогов.

С особым трепетом к школьному звонку готовились родители первоклассников, ведь для этих малышей все только начинается. И сегодня каждый из них получил подарок от Президента - книгу "Беларусь - наша Радзіма". В школе все готово, чтобы уроки проходили с пользой.

"1 сентября - это, наверное, один из главных праздников для нас, педагогов, ребят и, я надеюсь, их родителей тоже. Мы каждому рады. 10-й и 11-й класс у нас - агроуклон", - рассказала директор Межевской средней школы Вилена Довгилова.

С напутственным словом для первоклашек выступили 11-классники. Этот год для них особенный - впереди экзамены. Анастасия Кузнецова выбрала гуманитарное направление и теперь идет к мечте, уделяя особое внимание изучению языков.

"Конечно, радостно, но и немножко волнительно, когда осознаешь, что это уже последнее 1 сентября. У нас очень позитивный и амбициозный класс. Мы очень много участвуем в разных конкурсах, олимпиадах", - поделилась учащаяся 11 класса Межевской средней школы Анастасия Кузнецова.

О силе знаний и возможностях, которые открываются для молодежи в стране, а еще о сплоченности народа и достижениях рассказали на едином уроке. В Межевской средней школе его провел Игорь Карпенко. В подарок от председателя ЦИК школа получила мультиборд и спортивный инвентарь.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"У нас и крупные промышленные комплексы, и сельское хозяйство, и биотехнологии, нанотехнологии, наука - все это требует высокого интеллекта, уровня знаний. И какая молодежь придет, кто придет на смену старшему поколению, зависит, как будет развиваться наша суверенная Республика Беларусь".

Впереди новые знакомства и новые открытия. В северном регионе школьный звонок прозвучал для более чем 107 тыс. учеников, из них свыше 9 тыс. - первоклассники.