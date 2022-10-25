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Председатель Белорусского союза журналистов - гость программы "Скажинемолчи"
Вопросы журналистской этики и гражданской журналистики обсудили в проекте "Скажинемолчи". В студии программы председатель Белорусского союза журналистов, генеральный директор агентства "Минск-Новости" Андрей Кривошеев. Чуть меньше года он возглавляет агентство "Минск-новости". Что изменилось в работе журналистов и какие нововведения появились? Андрей Евгеньевич в этом году - исполнительный директор фестиваля документального кино "Евразия.DOC". Победителем там стал фильм немецкого режиссера о событиях в Доме профсоюзов Одессы 2 мая 2014 года. Как принимал зритель эту ленту? А так же обсудили с гостем программы, возможно ли белорусам привить неонацистскую идеологию?
Это преимущество Беларуси в том, что мы можем свободно говорить о любом периоде белорусской истории. И ни за один из этих периодов нам не будет фатально стыдно. Мы не делали этноцида, не проводили на чужих территориях, мы не совершали преступления, которое классифицируется как геноцид или уничтожение народа. Мы не захватывали чужие земли, мы освобождали свои. Мы становились и жертвами, и победителями в мировых войнах. Поэтому наша история богата, красива.
А так же как идет подготовка к празднованию 55-летия газеты "Вечерний Минск"? Ответы в полной версии проекта "Скажинемолчи" на официальном YouTube-канале.
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