Председатель Белорусского союза журналистов - гость программы "Скажинемолчи"

Это преимущество Беларуси в том, что мы можем свободно говорить о любом периоде белорусской истории. И ни за один из этих периодов нам не будет фатально стыдно. Мы не делали этноцида, не проводили на чужих территориях, мы не совершали преступления, которое классифицируется как геноцид или уничтожение народа. Мы не захватывали чужие земли, мы освобождали свои. Мы становились и жертвами, и победителями в мировых войнах. Поэтому наша история богата, красива.

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов, гендиректор УП "Агентство "Минск-Новости"